Народный артист России Владимир Машков, навестил раненых ветеранов спецоперации, находящихся на лечении в госпитале имени П.В. Мандрыка. Об этом рассказало издание «Известия».
Он выразил благодарность бойцам за их ратный труд и подчеркнул, что они прошли невероятные испытания, которые «выпали только нашим отцам». Машков также отметил, что российские военнослужащие являются «зеркалом нашей великой страны и зеркалом ее чувств». Он пожелал ветеранам скорейшего выздоровления и напомнил, что победа будет за Россией.
«С наступающим вас праздником, восстанавливайтесь. Победа будет за нами!» - заключил Машков.
Ранее СМИ сообщили, что Служба безопасности Украины предъявила Машкову ряд обвинений в нарушении законодательства страны. В частности, актера подозревают в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».