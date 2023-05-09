Артист Владимир Машков посетил раненых участников СВО в госпитале

Он выразил благодарность бойцам за их ратный труд и подчеркнул, что они прошли невероятные испытания, которые «выпали только нашим отцам». Машков также отметил, что российские военнослужащие являются «зеркалом нашей великой страны и зеркалом ее чувств». Он пожелал ветеранам скорейшего выздоровления и напомнил, что победа будет за Россией.