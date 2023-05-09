Президент Никарагуа Даниэль Ортега поздравил Владимира Путина с Днем Победы

Президент Никарагуа Даниэль Ортега обратился к гражданам России с поздравлением с Днем Победы.
В текущем году исполнилось 78 лет со дня победы над фашистским режимом Германии, который активно пытаются возродить враги свободы и человеческих прав. Никарагуа, ее патриоты и герои поздравляют Владимира Путина, а также граждан России с победой в этой и других войнах, а также в тех, которые обязательно будут выиграны Москвой в будущем, приводит слова Ортеги издание El 19 Digital.
Ранее сообщалось, что российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, находящиеся на борту Международной космической станции, поздравили россиян с Днем Победы. Они назвали этот праздник главным днем для граждан России, так как его отмечают в каждой семье. Астронавты также отметили, что этот день является памятью о подвиге советских граждан и о произошедшей трагедии, и эту память необходимо приумножать и сохранять.