В текущем году исполнилось 78 лет со дня победы над фашистским режимом Германии, который активно пытаются возродить враги свободы и человеческих прав. Никарагуа, ее патриоты и герои поздравляют Владимира Путина, а также граждан России с победой в этой и других войнах, а также в тех, которые обязательно будут выиграны Москвой в будущем, приводит слова Ортеги издание El 19 Digital.