Эксперт Рожин: Власти Украины перекрыли сброс воды из Днепра

Согласно сообщению эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, с апреля текущего года украинские власти не сбрасывают воду из Днепра на Среднеднепровской ГЭС. Об этом рассказало издание «MK.RU».
Это привело к подъему уровня воды и подтоплению населенных пунктов выше по течению. По словам Рожина, на данный момент местные власти эвакуируют гражданское население, которое пострадало от затопления. Однако до середины мая вода может разрушить дамбу и начнет топить населенные пункты ниже по течению. Эксперт предупредил, что моментальный сброс воды приведет к ее проникновению до Каховской ГЭС. Поскольку шлюзы Каховской ГЭС находятся в аварийном состоянии, сброс воды может привести к их разрушению и дальнейшему затоплению территорий, считает Рожин.
Ранее СМИ сообщили, что прорыв дамбы может вызвать затопление Запорожской АЭС. Такой вариант развития событий создает риски для ядерной безопасности.