Эксперт Рожин: Власти Украины перекрыли сброс воды из Днепра

Это привело к подъему уровня воды и подтоплению населенных пунктов выше по течению. По словам Рожина, на данный момент местные власти эвакуируют гражданское население, которое пострадало от затопления. Однако до середины мая вода может разрушить дамбу и начнет топить населенные пункты ниже по течению. Эксперт предупредил, что моментальный сброс воды приведет к ее проникновению до Каховской ГЭС. Поскольку шлюзы Каховской ГЭС находятся в аварийном состоянии, сброс воды может привести к их разрушению и дальнейшему затоплению территорий, считает Рожин.