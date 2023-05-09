Он меня тогда и заразил кино: Юлия Снегирь прокомментировала смерть Сергея Дрейдена

Как сообщает издание The Voice Mag, звезда познакомилась с творчеством ныне почившего Дрейдена еще во времена студенчества в Московском педагогическом государственном университете. Впечатления, которые она испытала после просмотра фильма с ним, девушка не может передать словами, ведь Сергей буквально заставил ее «замереть».