Он меня тогда и заразил кино: Юлия Снегирь прокомментировала смерть Сергея Дрейдена

Российская киноактриса и модель Юлия Снегирь рассказала о своих впечатлениях, и первом знакомстве с именитыми актером БДТ Сергеем Дрейденом .
Как сообщает издание The Voice Mag, звезда познакомилась с творчеством ныне почившего Дрейдена еще во времена студенчества в Московском педагогическом государственном университете. Впечатления, которые она испытала после просмотра фильма с ним, девушка не может передать словами, ведь Сергей буквально заставил ее «замереть».
«Возможно, он меня тогда и заразил кино. Спасибо, Сергей Симонович. Светлая память», - заявила Снегирь.
Известный актер, лауреат многих театральных премий Сергей Дрейден умер в возрасте 81 года. Причины смерти до сих пор остаются неизвестными.
Ранее стало известно, что в 77 лет скончался актер Виктор Шуляковский. Причины смерти не уточняются.