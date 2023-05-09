Телеведущая Анна Семенович не видит ничего странного в отношениях с заметно более молодыми парнями

Семенович призналась, что опыта отношений с молодыми людьми на 20 лет моложе ее у нее не было. Тем не менее, актриса не видит ничего странного в любви при большой разнице в возрасте. Она подчеркнула, что не важно сколько лет влюбленным если их «тянет» друг к другу. Сама же предпочитает мужчин «постарше», по ее словам, они являются более мудрыми и опытными.