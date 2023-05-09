Телеведущая Анна Семенович не видит ничего странного в отношениях с заметно более молодыми парнями

Российская актриса Анна Семенович рассказала о своем мнении касательно отношений с более молодыми мужчинами. Об этом пишет 5-tv.ru.
Семенович призналась, что опыта отношений с молодыми людьми на 20 лет моложе ее у нее не было. Тем не менее, актриса не видит ничего странного в любви при большой разнице в возрасте. Она подчеркнула, что не важно сколько лет влюбленным если их «тянет» друг к другу. Сама же предпочитает мужчин «постарше», по ее словам, они являются более мудрыми и опытными.
Ранее информационное агентство DEITA сообщало, что Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения российскому актеру Владимиру Машкову. Киевский режим обвинил артиста по трем уголовным статьям.