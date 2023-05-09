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Украинских журналистов наградили Пулитцеровской премией

Общество
Украинских журналистов наградили Пулитцеровской премией

Украинский фотограф Малолетка и журналисты из New York Times получили Пулитцеровскую премию за фотографию роддома в Мариуполе и расследование провокации в Буче соответственно.

Как сообщает сайт РБК, «газетчики» выиграли в номинациях «За служение обществу» и «За международный репортаж». Корреспондент Малолетка, вместе со своей командой, занимался съемкой боев на Украине. Представители NYT же провели восьмимесячное расследование провокации в Буче.

Победителей премии определяет объединенная комиссия американского Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп осудил вручение Пулитцеровской премии распространителям фейковых новостей.
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