Украинских журналистов наградили Пулитцеровской премией

Как сообщает сайт РБК, «газетчики» выиграли в номинациях «За служение обществу» и «За международный репортаж». Корреспондент Малолетка, вместе со своей командой, занимался съемкой боев на Украине. Представители NYT же провели восьмимесячное расследование провокации в Буче.