Украинских журналистов наградили Пулитцеровской премией

Украинский фотограф Малолетка и журналисты из New York Times получили Пулитцеровскую премию за фотографию роддома в Мариуполе и расследование провокации в Буче соответственно.
Как сообщает сайт РБК, «газетчики» выиграли в номинациях «За служение обществу» и «За международный репортаж». Корреспондент Малолетка, вместе со своей командой, занимался съемкой боев на Украине. Представители NYT же провели восьмимесячное расследование провокации в Буче.
Победителей премии определяет объединенная комиссия американского Колумбийского университета в Нью-Йорке.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп осудил вручение Пулитцеровской премии распространителям фейковых новостей.