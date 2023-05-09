Врач Даниил Петров рассказал об этапах лечения алкоголизма

Врач-нарколог Даниил Петров рассказал о этапах лечения алкогольной зависимости в специализированных клиниках.
Сначала поступивший в клинику пациент проходит процедуру детоксикации, которая убирает симптомы похмелья и восстанавливает работу органов. Дальше кардиолог, терапевт, психиатр и невролог контролируют состояние пациента и лечат его. Позднее с человеком начинают работать психологи, которые разбираются в причинах его запоя. Затем он проходит реабилитацию и работу с психологами, чтобы закрепить свой внутренний отказа от алкоголя, информирует «Мослента».
Ранее сообщалось, что нарколог Игорь Разыграев раскритиковал идею повышения возраста продажи алкоголя крепче 17,5%. По словам эксперта, такой метод борьбы с популяризацией алкоголя среди населения не будет эффективным, так как увеличит зависимость людей от слабоалкогольных напитков.