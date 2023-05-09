Глава Сербии Вучич рассказал о требованиях Запада ввести санкции против России

Вучич рассказал, что сербская администрация уже привыкла к разного рода давлению и ультиматумам со стороны Запада. Глава Сербии предположил, что такие попытки с их стороны являются «политической повесткой». Политик добавил, что Белграду, тем не менее, удается придерживаться решения сербского Совета национальной безопасности от 2022 года и не вводить ограничения в адрес Москвы, – пишут «РИА Новости».