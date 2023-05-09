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The Telegraph: Польша станет лидером Европы к 2030 году

Политика
The Telegraph: Польша станет лидером Европы к 2030 году

Польша в ближайшее время станет следующей сверхдержавой Европы и к 2030 году может превзойти Великобританию в экономическом плане. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Это связано с наращиванием военного потенциала страны, расходов на оборону, которые в два раза превысят траты других стран Евросоюза. Польша использует свою экономику, чтобы создать мощную военную силу и планирует увеличить численность своей армии до 300 тысяч солдат, оснащенных новейшим западным снаряжением.

Страна стремится укрепить свои военные возможности и обладать самым лучшим наземным боевым потенциалом среди всех европейских членов НАТО. По мнению издания, Польша не только стремится сдерживать Россию, но и оказать давление на Германию.

Ранее СМИ сообщили, что Польша намерена добиваться репараций от Москвы после того, как добьется компенсаций от Берлина. С таким заявлением выступил глава международного бюро канцелярии премьер-министра Польши Марчин Пшидач.
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