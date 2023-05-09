The Telegraph: Польша станет лидером Европы к 2030 году

Это связано с наращиванием военного потенциала страны, расходов на оборону, которые в два раза превысят траты других стран Евросоюза. Польша использует свою экономику, чтобы создать мощную военную силу и планирует увеличить численность своей армии до 300 тысяч солдат, оснащенных новейшим западным снаряжением.