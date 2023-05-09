На Сахалине начались памятные мероприятия в честь Дня Победы

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поделился в своем Telegram-канале видеозаписью, как представители власти, администрация и общественные деятели вместе с ним кладут цветы на Вечный огонь в память о погибших на войне сахалинцах.
Сообщается, что Лимаренко принял участие в возложении цветов в Южно-Сахалинске на площади Славы. Вместе с губернатором мероприятие посетили представители РПЦ, рабочие коллективы, ветераны и еще сотни человек.
«Вечная память героям!», - резюмировал Лимаренко в своем посту.
Ранее стало известно, что самый первый в Запорожской области Вечный огонь зажгли в Мелитополе. Доставлен он был с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.