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На Сахалине начались памятные мероприятия в честь Дня Победы

Общество
Prt.scr Telegram

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поделился в своем Telegram-канале видеозаписью, как представители власти, администрация и общественные деятели вместе с ним кладут цветы на Вечный огонь в память о погибших на войне сахалинцах.

Сообщается, что Лимаренко принял участие в возложении цветов в Южно-Сахалинске на площади Славы. Вместе с губернатором мероприятие посетили представители РПЦ, рабочие коллективы, ветераны и еще сотни человек.

«Вечная память героям!», - резюмировал Лимаренко в своем посту.

Ранее стало известно, что самый первый в Запорожской области Вечный огонь зажгли в Мелитополе. Доставлен он был с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.
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