Президент Сербии Александр Вучич обвинил Совет Европы в игнорировании проблем вне конфликта с Россией

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о факторе, из-за которого он может не поехать на саммит Совета Европы.
На предстоящем саммите Совета Европы представители стран будут обсуждать резолюцию, согласно которой «Россия пытается вмешаться в территориальную целостность Грузии и Молдавии». Тогда они же должны принять поправку, которая будет защищать от подобных вмешательств и другие страны Совета Европы. Вучич считает, что это недопустимо и обсуждать это не стоит.
«Если этого не произойдет, я отказываюсь ехать на саммит», - резюмировал Вучич в эфире Happy TV.
Ранее сообщалось, что Вучич обвинил НАТО в попытках «раздавить» Сербию. По мнению президента, западные страны не хотят видеть в Белграде сильную и развитую страну, которая не принимают ничью сторону в конфликте России и Украины. Поэтому Запад намерен сделать это. Также Вучич неоднократно рассказывал, что Евросоюз продолжает давить на страну из-за отказа вводить санкции против России.