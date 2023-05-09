Президент Сербии Александр Вучич обвинил Совет Европы в игнорировании проблем вне конфликта с Россией

На предстоящем саммите Совета Европы представители стран будут обсуждать резолюцию, согласно которой «Россия пытается вмешаться в территориальную целостность Грузии и Молдавии». Тогда они же должны принять поправку, которая будет защищать от подобных вмешательств и другие страны Совета Европы. Вучич считает, что это недопустимо и обсуждать это не стоит.