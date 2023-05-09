Мужчина нырнул в канализацию, чтобы спасти свой iPhone

Посетителю концерта удалось найти устройство стоимостью 1100 долларов, которое, что удивительно, все еще работало, но на этом его проблемы не закончились. После заплыва мужчина почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу. Он находился под четырехчасовым наблюдением, ему сделали прививку от столбняка, а также наложили швы на ногу.