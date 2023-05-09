Мужчина нырнул в канализацию, чтобы спасти свой iPhone

Посетитель хип-хоп фестиваля нырнул в канализацию, чтобы спасти свой iPhone 12 Pro Max после того, как устройство Apple выпало у него из кармана во время мочеиспускания. Об этом сообщает издание New York Times.
30-летний житель Бразилии Аугусто Фигейредо пытался заплатить другим посетителям концерта 400 долларов, за грязную услугу, но никто не согласился.
«Я просто хотел вернуть свой мобильный телефон», — сказал Фигейредо.
Посетителю концерта удалось найти устройство стоимостью 1100 долларов, которое, что удивительно, все еще работало, но на этом его проблемы не закончились. После заплыва мужчина почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу. Он находился под четырехчасовым наблюдением, ему сделали прививку от столбняка, а также наложили швы на ногу.
Ранее СМИ сообщили, что петербургским полицейским удалось задержать вора мобильной техники. Им оказался 51-летний таксист, неоднократно кравший телефоны у клиентов.