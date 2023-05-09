Врач Елена Младова назвала пять вещей, которые зря запрещали беременным

РБК Стиль цитирует врача-репродуктолога Елену Младову и развенчивает старые мифы о запрещенных беременным еде и активности. Названы пять вещей, которые на самом деле не несут никакого вреда беременным.
Кофе не вызывает выкидыш и не грозит недоношенностью. Пейте его умеренно и помните, что кофеин содержится во многих напитках и еде.
Ботокс не попадет в организм ребенка через плаценту, не волнуйтесь. Существует даже польза от «укола красоты», ведь ботулотоксин типа А спасает от мигрени и повышенного потоотделения.
Секс допускается в любой удобной позе, но только в случае если вы уверены в здоровье своего партнера и не испытываете боли, и кровотечения.
Перелеты на последних месяцах беременности не нанесут никакого вреда плоду, ведь даже Всемирная организация здравоохранения разрешает совершать авиапутешествия на любом месяце вынашивания.
Прививка от гриппа не навредит ребенку, ведь вирус в данной «сыворотке» неактивен. Не бойтесь уколов, а лучше подумайте над своим здоровьем.
Ранее солистка TaTu напугала своего мужа музыкальным выступлением перед родами.