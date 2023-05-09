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Врач Елена Младова назвала пять вещей, которые зря запрещали беременным

Общество
Врач Елена Младова назвала пять вещей, которые зря запрещали беременным

РБК Стиль цитирует врача-репродуктолога Елену Младову и развенчивает старые мифы о запрещенных беременным еде и активности. Названы пять вещей, которые на самом деле не несут никакого вреда беременным.

Кофе не вызывает выкидыш и не грозит недоношенностью. Пейте его умеренно и помните, что кофеин содержится во многих напитках и еде.

Ботокс не попадет в организм ребенка через плаценту, не волнуйтесь. Существует даже польза от «укола красоты», ведь ботулотоксин типа А спасает от мигрени и повышенного потоотделения.

Секс допускается в любой удобной позе, но только в случае если вы уверены в здоровье своего партнера и не испытываете боли, и кровотечения.

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