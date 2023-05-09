Астронавты поздравили россиян с Днем Победы с борта МКС

Астронавты назвали День Победы самым главным для россиян – его отмечают в каждой семье. Космонавты также добавили, что в этот день жители страны чтят память тех, кто отдал самое ценное для великой Победы – свою жизнь. Во время Великой Отечественной войны члены семей становились в один строй для защиты Родины от врага и вошли в историю как победители фашизма, поэтому необходимо сохранять и преумножать память об этом подвиге, – пишут «РИА Новости».