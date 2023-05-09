Астронавты поздравили россиян с Днем Победы с борта МКС

Пресс-служба «Роскосмоса» распространила видеообращение российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Андрея Федяева с борта Международной космической станции. Космонавты поздравили россиян с Днем Победы.
Астронавты назвали День Победы самым главным для россиян – его отмечают в каждой семье. Космонавты также добавили, что в этот день жители страны чтят память тех, кто отдал самое ценное для великой Победы – свою жизнь. Во время Великой Отечественной войны члены семей становились в один строй для защиты Родины от врага и вошли в историю как победители фашизма, поэтому необходимо сохранять и преумножать память об этом подвиге, – пишут «РИА Новости».
Ранее RT сообщил, что телеведущий Оскар Кучера назвал День Победы одним из главнейших праздников. По его словам, это событие широко чтят не только в России, но и во многих других странах.