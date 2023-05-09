«Что-то невероятное»: актриса Яна Поплавская о ночном световом шоу в Краснодаре в честь бойцов ВС РФ

Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале рассказала о чествовании бойцов Вооруженных Сил Российской Федерации в Краснодаре. Представление показали в ночь на 9 мая, это было визуальное шоу с портретами военных.
Фотографии многих бойцов спроецированы на фонтан в парке «Краснодар», более известным в нардов как парк Галицкого. Визуальное шоу сопровождается патриотической песней Шамана «Встанем».
Поплавская рассказала о своих чувствах – она сообщила, что представление трогает сердце настолько, что «хочется обнять всех героев», борющихся против «укрофашистов-террористов». Телеведущая пожелала бойцам ВС РФ вернуться домой с победой и пообещала, что память о погибших героях сохранится на века.
Позже выяснилось, что мероприятие провели в Дербенте, но от этого, по словам Поплавской, ничего не меняется.
«Не так важно - Дербент, Краснодар, Новосибирск, Москва или Сочи. Важнее - поддержка наших бойцов и их семей!», - рассказала актриса.
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