«Что-то невероятное»: актриса Яна Поплавская о ночном световом шоу в Краснодаре в честь бойцов ВС РФ

Поплавская рассказала о своих чувствах – она сообщила, что представление трогает сердце настолько, что «хочется обнять всех героев», борющихся против «укрофашистов-террористов». Телеведущая пожелала бойцам ВС РФ вернуться домой с победой и пообещала, что память о погибших героях сохранится на века.