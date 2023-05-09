Пентагон начал размещать свои истребители в Эстонии

Пресс-служба командования ВВС США в Европе и Африке заявила, что Вашингтон занялся размещением своих истребителей на территории Эстонии.
Сайт РБК сообщает, что Пентагон отправил на территорию эстонской авиабазы Эмари американские многоцелевые истребители F-22 Raptor, с целью «сдерживания агрессии в регионе Балтийского моря». Перед началом переброса, альянс НАТО дал сигнал воздушной полиции перейти в режим повышенной готовности.
Причиной для дислокации F-22 в Эстонии считается «опасное» приближение российского Су-35 к польскому Turbolet L-410 в ходе патрулирования последнего над акваторией Черного моря.
Ранее Запад оценил шансы американского F-22 против российского зенитно-ракетного комплекса С-500 «Прометей».