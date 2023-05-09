Пентагон начал размещать свои истребители в Эстонии

Сайт РБК сообщает, что Пентагон отправил на территорию эстонской авиабазы Эмари американские многоцелевые истребители F-22 Raptor, с целью «сдерживания агрессии в регионе Балтийского моря». Перед началом переброса, альянс НАТО дал сигнал воздушной полиции перейти в режим повышенной готовности.