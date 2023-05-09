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«Освободить от зла»: Дипломат Олег Степанов рассказал о планах России победить нацизм на Украине

Политика
«Освободить от зла»: Дипломат Олег Степанов рассказал о планах России победить нацизм на Украине

Посол РФ в Канаде Олег Степанов рассказал о целях России в вооруженном конфликте с Украиной. Степанов назвал их долгом перед предками, воевавшими в Великой Отечественной войне, и перед будущими поколениями.

Освобождение Украины от последователей нацистов стало одной из главных целей специальной военной операции, так как это долг России перед заслугами предков и перед будущими поколениями. Москва должна помочь народам братской Украины и российским гражданам на территории страны, подконтрольной киевскому режиму, освободиться от нацистского зла, заявил Степанов в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что политолог Юрий Кот заявил о возможностях России освободить все левобережье Днепра. По словам политолога, Одесса, Киев и остальные города Украины должны быть свободны от украинского нацизма.
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