Посол РФ в Канаде Олег Степанов рассказал о целях России в вооруженном конфликте с Украиной. Степанов назвал их долгом перед предками, воевавшими в Великой Отечественной войне, и перед будущими поколениями.
Освобождение Украины от последователей нацистов стало одной из главных целей специальной военной операции, так как это долг России перед заслугами предков и перед будущими поколениями. Москва должна помочь народам братской Украины и российским гражданам на территории страны, подконтрольной киевскому режиму, освободиться от нацистского зла, заявил Степанов в своих социальных сетях.
Ранее сообщалось, что политолог Юрий Кот заявил о возможностях России освободить все левобережье Днепра. По словам политолога, Одесса, Киев и остальные города Украины должны быть свободны от украинского нацизма.