Освобождение Украины от последователей нацистов стало одной из главных целей специальной военной операции, так как это долг России перед заслугами предков и перед будущими поколениями. Москва должна помочь народам братской Украины и российским гражданам на территории страны, подконтрольной киевскому режиму, освободиться от нацистского зла, заявил Степанов в своих социальных сетях.