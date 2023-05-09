Дети с избыточным весом имеют худшие когнитивные способности

Команда Бостонской детской больницы обнаружила, что у подростков дошкольного возраста, страдающих ожирением, было больше проблем с решением задач и логическим мышлением. Об этом сообщает издание New York Post.
Исследователи установили, что мозговые цепи, которые отвечают за высшие когнитивные функции, оказались менее развитыми и менее связанными между собой у детей имеющих лишний вес.
«Важно отслеживать здоровье мозга подростков, особенно если у них избыточный ИМТ», — сказала руководитель исследования доктор Катерина Стамулис. «Ранний подростковый возраст - это время, когда мозг очень активно развивается, и когда лобные области мозга, участвующие в высших когнитивных функциях, сильно меняются и становятся уязвимыми для неправильного формирования», — продолжила она.
Команда, проводившая исследование, планирует повторить эксперимент через два года, чтобы лучше понять, как развивался мозг испытуемых
Ранее врач-диетолог Гузял Сабирова рассказала о причинах появления лишнего веса у детей. В большинстве случаев причиной ожирения является нарушение баланса между потребляемыми и калориями и физической активностью.