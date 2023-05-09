Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область в ночь на 9 мая

Сообщается, что боеприпас упал между двумя многоквартирными жилыми домами. Выяснилось, что в результате атаки были повреждены фасады обеих домов, окна и балконы квартир. Среди прочего ущерба – деформация шести автомобилей. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что аварийные и оперативные службы на данный момент осуществляют поквартирный обход, – пишет Telegram-канал «Оперштаб Белгородской области».