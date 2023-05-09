На Кубани введен режим повышенной готовности из-за затянувшихся дождей

Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь заявил о введении режима повышенной готовности в связи с постоянными дождями.
Как сообщает сайт РИА Новости, на Кубани штормовое предупреждение продлили вплоть до 9 мая. Прогнозируют сильные ливни, грозы и ветер, скоростью до 20 метров в секунду. Краевое управление МЧС сообщает о вероятном подъеме уровней рек.
«Усилены все оперативные службы, мобилизированы силы и средства», - заявил глава района.
Специалисты из единой дежурно-диспетчерской службы буду постоянно вести наблюдение за уровнем воды в водоемах на территории района.
Ранее в Симферополе был объявлен режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий.