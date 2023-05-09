На Кубани введен режим повышенной готовности из-за затянувшихся дождей

Как сообщает сайт РИА Новости, на Кубани штормовое предупреждение продлили вплоть до 9 мая. Прогнозируют сильные ливни, грозы и ветер, скоростью до 20 метров в секунду. Краевое управление МЧС сообщает о вероятном подъеме уровней рек.