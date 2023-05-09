Ветеран США Фрэнк Кон напомнил, что Москва и Вашингтон когда-то были союзниками

Ветеран войны из Соединенных Штатов Америки Фрэнк Кон напомнил, что Москва и Вашингтон когда-то были союзниками, и сейчас странам стоит восстанавливать доверие и сотрудничество. Об этом пишет «РИА Новости».
Кон рассказал, что продолжает быть оптимистом, вспоминая 1945 год. Несмотря на окружающую тогда разруху, у союзников, по его словам, был правильный настрой. Ветеран считает своим долгом напоминать людям о совместных усилиях СССР, США и других союзников в борьбе против нацизма.
Кон надеется, что его слова найдут отклик у новых поколений и они смогут найти общий язык для выстраивания доверительных отношений между США и Россией. Ветеран подчеркнул, что многие уроки Холодной войны уже забыты – сейчас разворачивается новый такой конфликт, который может привести к опасным последствиям.
Ранее заместитель пресс-секретаря госдепартамента США Ведант Патель сообщил об отсутствии намерения у американских властей запрещать представителям союзных государств посещать Россию в День Победы. По его словам, Вашингтон в такой деятельности не ограничивает своих партнеров.