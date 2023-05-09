Ветеран США Фрэнк Кон напомнил, что Москва и Вашингтон когда-то были союзниками

Кон надеется, что его слова найдут отклик у новых поколений и они смогут найти общий язык для выстраивания доверительных отношений между США и Россией. Ветеран подчеркнул, что многие уроки Холодной войны уже забыты – сейчас разворачивается новый такой конфликт, который может привести к опасным последствиям.