В Белом доме обеспокоены здоровьем президента Джо Байдена из-за его нездорового рациона питания

В последнее время приближенные Джо Байдена не раз обращали внимание, что президент совершенно не соблюдает диету, которая предписана ему по медицинским показаниям. Вместо рыбы и зелени, богатых клетчаткой и белком, Байден предпочитает бургеры, мороженое, пиццу, пасту, пирожки и сладкие напитки, которые могут негативно повлиять на здоровье 80-летнего президента. Не редко Байден игнорирует рекомендации врачей и своей супруги или дожидается, когда никого из них не будет рядом, чтобы проконтролировать его питание, информирует Axios.