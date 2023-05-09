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Мотоциклисты выехали на улицы Магнитогорска с флагами ЧВК «Вагнер»

Общество
Мотоциклисты выехали на улицы Магнитогорска с флагами ЧВК «Вагнер»

Челябинские байкеры решили поддержать бойцов ЧВК «Вагнер», героически сражающихся в Бахмуте. Мотоциклисты устроили пробег в Магнитогорске. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Оркестр Вагнера | Wagner.

«Поклонники музыкального творчества» собрались на парковке. Десятки «мотобратьев» с флагами на кадрах выстраиваются в колонну для движения по улицам города.

Недавно основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в беседе с африканским журналистами издания Afrique Media объяснил, почему работа «музыкантов» настолько эффективна. Главное правило результативности, по словам бизнесмена, это строжайшая дисциплина.
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