Мотоциклисты выехали на улицы Магнитогорска с флагами ЧВК «Вагнер»

Челябинские байкеры решили поддержать бойцов ЧВК «Вагнер», героически сражающихся в Бахмуте. Мотоциклисты устроили пробег в Магнитогорске. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Оркестр Вагнера | Wagner.
«Поклонники музыкального творчества» собрались на парковке. Десятки «мотобратьев» с флагами на кадрах выстраиваются в колонну для движения по улицам города.
Недавно основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в беседе с африканским журналистами издания Afrique Media объяснил, почему работа «музыкантов» настолько эффективна. Главное правило результативности, по словам бизнесмена, это строжайшая дисциплина.