Бразильский врач случайно оторвал ребенку голову во время родов

Он рассказал следователям, что видел, как «ребенок моргал и шевелил ртом», что, по его словам, является доказательством того, что он был жив. Один из сотрудников медицинского учреждения заявил паре, что больница покроет расходы на погребение, но только если они согласятся подписать отказ от вскрытия и не будут передавать тело младенца для дальнейшего анализа. Семья отказалась от этой сделки и обратилась в полицию.