Бразильский врач случайно оторвал ребенку голову во время родов

Бразильский врач, принимавший роды, случайно оторвал голову новорожденного ребенка во время родов прямо на глазах у перепуганного отца. Об этом сообщает издание New York Post.
По данным прессы, 33-летняя Раниэлли Коэльо Сантос, была госпитализирована 28 апреля. Роды у женщины начались первого мая и акушер вызвал отца, чтобы тот мог понаблюдать за процессом деторождения. Врач надавил на живот женщины, попытался быстро извлечь тело ребенка и «оторвал ребенку голову», — сообщил полиции шокированный отец.
Он рассказал следователям, что видел, как «ребенок моргал и шевелил ртом», что, по его словам, является доказательством того, что он был жив. Один из сотрудников медицинского учреждения заявил паре, что больница покроет расходы на погребение, но только если они согласятся подписать отказ от вскрытия и не будут передавать тело младенца для дальнейшего анализа. Семья отказалась от этой сделки и обратилась в полицию.
Ранее СМИ сообщили, что на одном из заброшенных участков в Калининграде было найдено тело мертвого ребенка, завернутое в полиэтиленовый пакет. Полицейским удалось найти его мать, проводится проверка.