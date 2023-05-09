Российский посол Анатолий Антонов считает, что США потакает русофобам

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что власти США ведут антирусскую политику и потакают русофобам.
Как сообщил сайт РИА Новости, посол призвал Штаты одуматься и прекратить свои попытки «раздуть историю».
«Обращает на себя внимание всплеск русофобии в США накануне празднования Великой Победы», - заявил Антонов.
Повсеместная фальсификация и искажение фактов о Второй Мировой войне, а также поддержка украинских «бандеровцев» со стороны США сильно беспокоит российскую дипмиссию.
«Надо быть честными перед павшими героями», - подчеркнул дипломат.
Ранее стало известно, что в США, неонацист принявший ислам, признался в убийстве своей соседки на религиозной почве.