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Российский посол Анатолий Антонов считает, что США потакает русофобам

Политика
Российский посол Анатолий Антонов считает, что США потакает русофобам

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что власти США ведут антирусскую политику и потакают русофобам.

Как сообщил сайт РИА Новости, посол призвал Штаты одуматься и прекратить свои попытки «раздуть историю».

«Обращает на себя внимание всплеск русофобии в США накануне празднования Великой Победы», - заявил Антонов.

Повсеместная фальсификация и искажение фактов о Второй Мировой войне, а также поддержка украинских «бандеровцев» со стороны США сильно беспокоит российскую дипмиссию.

«Надо быть честными перед павшими героями», - подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что в США, неонацист принявший ислам, признался в убийстве своей соседки на религиозной почве.
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