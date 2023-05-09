Вашингтон не намерен запрещать своим союзникам посещать Россию на День Победы

Ранее сообщалось, что Патель крайне негативно отреагировал на заявление председателя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова касательно убийства российских граждан. По словам Пателя, США никогда не одобрят этого в России, Украине и какой-либо другой стране. Это заявление было высказано в ответ на слова Буданова о том, что киевский режим будет убивать российских граждан в любой стране мира до тех пор, пока не добьется окончательной победы Киева.