Заместитель пресс-секретаря госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Вашингтон не собирается запрещать своим союзникам посещать Россию в рамках мероприятий в честь Дня Победы.
Представители всех стран, в том числе и партнеры США, могут свободно посещать любые праздничные мероприятия выбранных ими государств, так как Вашингтон не ограничивает их в этой деятельности, приводят слова Пателя «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что Патель крайне негативно отреагировал на заявление председателя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова касательно убийства российских граждан. По словам Пателя, США никогда не одобрят этого в России, Украине и какой-либо другой стране. Это заявление было высказано в ответ на слова Буданова о том, что киевский режим будет убивать российских граждан в любой стране мира до тех пор, пока не добьется окончательной победы Киева.