Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев встретятся 14 мая в Брюсселе

Сообщается, что 14 мая пройдет трехсторонняя встреча между главами Европейского совета, Армении и Азербайджана– Мишелем, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. Лидеры конфликтующих сторон также проведут встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем первого июля в кулуарах саммита Европейского политического сообщества. В заявлении Евросовета утверждается, что представители Баку и Еревана договорились встречаться в трехстороннем формате так часто, насколько это будет необходимо.