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Метеоролог Тишковец рассказал о погоде в Москве 9 мая

Общество
Метеоролог Тишковец рассказал о погоде в Москве 9 мая

Ведущий метеоролог из центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что над Москвой 9 мая будет безоблачная погода.

Разгон облаков с привлечением специальных приемов и техники не потребуется, ведь ясную погоду пообещала сама природа.

«Видимость более 10 километров. Это простые метеоусловия, опасных явлений нет», - заявил синоптик новостному агентству РИА Новости.

Полеты самолетов проведут без ограничений, ведь облачность и погода обещают быть в пределах нормы.

Ранее Евгений Тишковец пообещал москвичам теплую погоду и температуру до +22 градусов. Ночью же она опустится до +12.
россия Погода парад 9 мая
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