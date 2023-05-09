Метеоролог Тишковец рассказал о погоде в Москве 9 мая

Ведущий метеоролог из центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что над Москвой 9 мая будет безоблачная погода.
Разгон облаков с привлечением специальных приемов и техники не потребуется, ведь ясную погоду пообещала сама природа.
«Видимость более 10 километров. Это простые метеоусловия, опасных явлений нет», - заявил синоптик новостному агентству РИА Новости.
Полеты самолетов проведут без ограничений, ведь облачность и погода обещают быть в пределах нормы.
Ранее Евгений Тишковец пообещал москвичам теплую погоду и температуру до +22 градусов. Ночью же она опустится до +12.