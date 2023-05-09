Главный претендент на приобретение Лионеля Месси нашел новый способ по изменению решения игрока в свою пользу

Клуб «Аль-Хиляль», который является главным претендентом на подписание нападающего Лионеля Месси, заявил о предстоящих трансферах, которые должны помочь аргентинцу сделать правильный выбор в пользу соглашения на контракт с арабской командой.
«Аль-Хиляль» намерен убедить Месси перейти в клуб и готов ради этого подписать нескольких игроков, с которыми нападающий поддерживает хорошие отношения. Таковыми стали полузащитник Серджи Бускетс и защитник Жорди Альба, выступающие за «Барселону», а также хавбек Марко Верратти, который играет вместе с Месси в «Пари Сен-Жермен», информирует France Télévisions. Таким образом клуб хочет добиться согласия аргентинца на переход в ряды арабской команды, а также дать уверенность игроку, который все еще сомневается в своем решении из-за «Барселоны», намеренной вернуть нападающего.
Ранее сообщалось, что Месси принес свои извинения руководству ПСЖ после того, как без разрешения покинул клуб. Это произошло после матча «Лорьяном», после которого аргентинец покинул клуб и отправился в краткосрочную поездку в Саудовскую Аравию. После его возвращения руководство ПСЖ отстранило игрока на две недели от тренировок и игр.