Главный претендент на приобретение Лионеля Месси нашел новый способ по изменению решения игрока в свою пользу

«Аль-Хиляль» намерен убедить Месси перейти в клуб и готов ради этого подписать нескольких игроков, с которыми нападающий поддерживает хорошие отношения. Таковыми стали полузащитник Серджи Бускетс и защитник Жорди Альба, выступающие за «Барселону», а также хавбек Марко Верратти, который играет вместе с Месси в «Пари Сен-Жермен», информирует France Télévisions. Таким образом клуб хочет добиться согласия аргентинца на переход в ряды арабской команды, а также дать уверенность игроку, который все еще сомневается в своем решении из-за «Барселоны», намеренной вернуть нападающего.