Бывшая бездомная из Калифорнии выиграла 5 миллионов долларов в лотерею

Бывшая бездомная женщина из Калифорнии теперь стала невестой-мультимиллионершей благодаря выигрышу в 5 миллионов долларов. Об этом сообщает издание New York Post.
Люсия Форсет выиграла главный приз - билет Scratchers на 2023 год, который она купила во время замены масла в Walmart.
«Будучи бездомной всего шесть лет назад, я никогда не думала, что это случится с кем-то вроде меня», - поделилась женщина своими впечатлениями. «Я закрыла глаза и выбрала этот билет», — сказала она. «Сначала я подумала, что ничего не получу, но я проверила, и там было сказано, что я выиграла 5 миллионов долларов!» «Шесть лет назад я была бездомной. В этом году я выхожу замуж, получаю диплом младшего специалиста и выиграла 5 миллионов долларов», — рассказала Форсет об удивительных изменениях в ее жизни.
Ранее СМИ рассказали о похожем случае в Малайзии. Там местный житель купил лотерейный билет по совету жены и выиграл 55 миллионов рублей.