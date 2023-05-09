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Бывшая бездомная из Калифорнии выиграла 5 миллионов долларов в лотерею

Общество
Бывшая бездомная из Калифорнии выиграла 5 миллионов долларов в лотерею

Бывшая бездомная женщина из Калифорнии теперь стала невестой-мультимиллионершей благодаря выигрышу в 5 миллионов долларов. Об этом сообщает издание New York Post.

Люсия Форсет выиграла главный приз - билет Scratchers на 2023 год, который она купила во время замены масла в Walmart.

«Будучи бездомной всего шесть лет назад, я никогда не думала, что это случится с кем-то вроде меня», - поделилась женщина своими впечатлениями. «Я закрыла глаза и выбрала этот билет», — сказала она. «Сначала я подумала, что ничего не получу, но я проверила, и там было сказано, что я выиграла 5 миллионов долларов!» «Шесть лет назад я была бездомной. В этом году я выхожу замуж, получаю диплом младшего специалиста и выиграла 5 миллионов долларов», — рассказала Форсет об удивительных изменениях в ее жизни.

Ранее СМИ рассказали о похожем случае в Малайзии. Там местный житель купил лотерейный билет по совету жены и выиграл 55 миллионов рублей.
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