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CNN: Смена турецкого руководства не означает обрыва связей с Россией

Политика
CNN: Смена турецкого руководства не означает обрыва связей с Россией

CNN заявляет, что Турция ни за что не станет обрывать свои наработанные связи с Россией.

Причиной для такого вывода послужил сильнейший переплет экономики Анкары и Москвы, особенно в области энергетики. Недавнее строительство атомного энергоблока с российским реактором ВВЭР-1200 на АЭС «Аккую» только подтверждает догадки журналистов.

Отношения с Западом издание считает крайне напряженными, в связи с переориентированием экономики Турции на восток и Россию. Переданные Украине беспилотники Bayraktar и помощь в заключении зерновой сделки лишь немного скрашивают ситуацию.

«Поворот» Турции в сторону ЕС хоть и вероятен, но крайне ограничен в связи с большой зависимостью государства от российской стороны.

Ранее глава турецкого МИД заявил об отсутствии выгоды от присоединения к санкциям против России.
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