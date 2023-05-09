CNN: Смена турецкого руководства не означает обрыва связей с Россией

CNN заявляет, что Турция ни за что не станет обрывать свои наработанные связи с Россией.
Причиной для такого вывода послужил сильнейший переплет экономики Анкары и Москвы, особенно в области энергетики. Недавнее строительство атомного энергоблока с российским реактором ВВЭР-1200 на АЭС «Аккую» только подтверждает догадки журналистов.
Отношения с Западом издание считает крайне напряженными, в связи с переориентированием экономики Турции на восток и Россию. Переданные Украине беспилотники Bayraktar и помощь в заключении зерновой сделки лишь немного скрашивают ситуацию.
«Поворот» Турции в сторону ЕС хоть и вероятен, но крайне ограничен в связи с большой зависимостью государства от российской стороны.
Ранее глава турецкого МИД заявил об отсутствии выгоды от присоединения к санкциям против России.