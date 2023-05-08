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Жители Нарвы смогут посмотреть парад Победы на большом экране из Ивангорода

Общество
Жители Нарвы смогут посмотреть парад Победы на большом экране из Ивангорода

Установленный на берегу пограничной реки в Ивангороде большой экран даст возможность жителям эстонской Нарвы увидеть парад в честь Дня Победы в Москве. Об этом пишет ERR.

Сообщается, что помимо крупного экрана у пограничной реки будет установлена праздничная сцена, на которой пройдет концерт, в котором примет участие казачий ансамбль. Эстонские средства массовой информации ожидают, что представление привлечет большое внимание со стороны жителей Нарвы. В этой связи эстонская полиция намерена принять дополнительные меры для охраны общественного порядка.

Ранее сообщалось, что прибывшие в Москву на парад Победы лидеры стран СНГ примут участие в возложении цветов к могиле Неизвестного солдата. Политики поучаствуют в церемонии вместе с президентом России Владимиром Путиным.
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