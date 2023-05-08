Знаменитый тренер Фабио Капелло заявил об окончании эпохи нападающего Лионеля Месси

Ранее сообщалось, что 8 мая в Париже состоялась церемония награждения номинантов премии Laureus World Sports Awards, где претендентами на победу были Месси и Мбаппе. Они оба были номинированы на звание лучшего спортсмена года. В конечном счете приз забрал Месси. Он является единственным футболистом в истории, который когда-либо выигрывал эту награду. В этом году он получил ее второй раз.