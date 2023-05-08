Знаменитый тренер Фабио Капелло заявил об окончании эпохи нападающего Лионеля Месси

Итальянский тренер Фабио Капелло, который руководил «Ювентусом», заявил, что время превосходства нападающего Лионеля Месси прошло, и сейчас его сменил другой игрок. Последний выступает с аргентинцем в одном клубе.
Месси был отличным игроком на протяжении нескольких лет. Его по праву можно назвать «сильнейшим» нападающим за этот период. Однако на данный момент его место занял более молодой и амбициозный форвард Килиан Мбаппе, который выступает вместе с Месси в «Пари Сен-Жермен», приводит слова Капелло Marca.
Ранее сообщалось, что 8 мая в Париже состоялась церемония награждения номинантов премии Laureus World Sports Awards, где претендентами на победу были Месси и Мбаппе. Они оба были номинированы на звание лучшего спортсмена года. В конечном счете приз забрал Месси. Он является единственным футболистом в истории, который когда-либо выигрывал эту награду. В этом году он получил ее второй раз.