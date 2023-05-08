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Знаменитый тренер Фабио Капелло заявил об окончании эпохи нападающего Лионеля Месси

Спорт
Знаменитый тренер Фабио Капелло заявил об окончании эпохи нападающего Лионеля Месси

Итальянский тренер Фабио Капелло, который руководил «Ювентусом», заявил, что время превосходства нападающего Лионеля Месси прошло, и сейчас его сменил другой игрок. Последний выступает с аргентинцем в одном клубе.

Месси был отличным игроком на протяжении нескольких лет. Его по праву можно назвать «сильнейшим» нападающим за этот период. Однако на данный момент его место занял более молодой и амбициозный форвард Килиан Мбаппе, который выступает вместе с Месси в «Пари Сен-Жермен», приводит слова Капелло Marca.

Ранее сообщалось, что 8 мая в Париже состоялась церемония награждения номинантов премии Laureus World Sports Awards, где претендентами на победу были Месси и Мбаппе. Они оба были номинированы на звание лучшего спортсмена года. В конечном счете приз забрал Месси. Он является единственным футболистом в истории, который когда-либо выигрывал эту награду. В этом году он получил ее второй раз.
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