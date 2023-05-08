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Балерина Анастасия Волочкова разгневала подписчиков очередной фотографией

Общество
Балерина Анастасия Волочкова разгневала подписчиков очередной фотографией

Российская артистка Анастасия Волочкова любит часто посещать теплые страны и публиковать фотоотчеты с отдыха в своих социальных сетях. С каждым разом балерина делает все более откровенные фотографии, которые иногда шокируют подписчиков.

Накануне Волочкова опубликовала пост с фото, на котором она позирует совсем обнаженной. В ответ на такое решение звезда получила большое количество комментариев от недоумевающих подписчиков. Некоторые фанаты поблагодарили артистку за цензурирование интимных мест с использованием смайликов, но в то же время отметили необходимость напомнить Волочковой, что ее возраст приближается к 50 годам, поэтому ей стоит «набраться ума», – пишет 5-tv.ru.

Ранее Анастасия Волочкова сообщила своим критикам, что они похожи на «недолюбленных» теток. Артистка предположила, что хейтеры грубо о ней отзываются из зависти.
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