Балерина Анастасия Волочкова разгневала подписчиков очередной фотографией

Накануне Волочкова опубликовала пост с фото, на котором она позирует совсем обнаженной. В ответ на такое решение звезда получила большое количество комментариев от недоумевающих подписчиков. Некоторые фанаты поблагодарили артистку за цензурирование интимных мест с использованием смайликов, но в то же время отметили необходимость напомнить Волочковой, что ее возраст приближается к 50 годам, поэтому ей стоит «набраться ума», – пишет 5-tv.ru.