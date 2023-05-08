Врач рассказала Наталия Кирдянкина о трех составляющих спасения красоты

Врач-эндокринолог Наталия Кирдянкина, в ходе интервью для издания «Правила Жизни» рассказала о трех компонентах, позволяющих сохранить вашу красоту и здоровье.
Витамин D она считает практически панацеей, ведь он помогает вашему иммунитету работать, а нервной системе оказывает необходимую поддержку. Повышенная прочность костей и правильный метаболизм внутренних элементов также способствует в поддержке здоровья.
Магний, известный своей способностью понижать психическую активность и возбудимость поможет вам побороть стресс, и при этом не оказать вред своему ментальному здоровью. Противовоспалительное действие и поддержка сердечного ритма человека тоже будут вам крайне полезными.
Коллаген и его свойство укреплять мышцы и суставы уже давно известны науке. Повышение качества вашей кожи, ногтей и волос, на которые люди обращают внимание в первую очередь, будет незаменимым в каменных джунглях, где крайне сложно добраться до солнца и натуральных продуктов.
Ранее доктор Александр Мясников рассказал россиянам о вреде употребления большого объема зелени.