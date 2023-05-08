Врач рассказала Наталия Кирдянкина о трех составляющих спасения красоты

Коллаген и его свойство укреплять мышцы и суставы уже давно известны науке. Повышение качества вашей кожи, ногтей и волос, на которые люди обращают внимание в первую очередь, будет незаменимым в каменных джунглях, где крайне сложно добраться до солнца и натуральных продуктов.