Принявший ислам неонацист из США признался в убийстве соседей по комнате за оскорбление веры

Флоридский неонацист, принявший ислам, в понедельник признал себя виновным в убийстве своих соседей по комнате за неуважение к его вере. Об этом сообщает издание New York Post.
Пресса сообщает, что 24-летний Девон Артурс согласился на 45-летний тюремный срок в обмен на признание своей вины в совершенном в 2017 году убийстве Джереми Химмельмана и Эндрю Онсешака. Артурс и двое его соседей по комнате когда-то были частью неонацистской группировки под названием Atomwaffen Divison, прежде чем расист стал мусульманином и отрекся от своих прежних убеждений. После ареста он сказал полиции, что его дразнили за новую веру, и обвинил своих жертв в планировании взрывов. Он также сказал следователям, что мусульманские страны подвергаются бомбардировкам и что он хотел, чтобы убийства привлекли внимание к исламофобским настроениям.
Ранее СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому будут ужесточены наказания за терроризм и диверсии. Так, срок за организацию диверсии был увеличен с 15 до 20 лет, а за международный терроризм с 10 до 12.