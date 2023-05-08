Принявший ислам неонацист из США признался в убийстве соседей по комнате за оскорбление веры

Пресса сообщает, что 24-летний Девон Артурс согласился на 45-летний тюремный срок в обмен на признание своей вины в совершенном в 2017 году убийстве Джереми Химмельмана и Эндрю Онсешака. Артурс и двое его соседей по комнате когда-то были частью неонацистской группировки под названием Atomwaffen Divison, прежде чем расист стал мусульманином и отрекся от своих прежних убеждений. После ареста он сказал полиции, что его дразнили за новую веру, и обвинил своих жертв в планировании взрывов. Он также сказал следователям, что мусульманские страны подвергаются бомбардировкам и что он хотел, чтобы убийства привлекли внимание к исламофобским настроениям.