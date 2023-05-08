Президент Украины Владимир Зеленский назвал противоядием «успех» своей нации в борьбе с Россией

Владимир Зеленский заявил, что вооруженный конфликт России и Украины должен стать примером для других стран, которые борются за свои права и свободы.
Свободная нация способна защитить себя от захватчиков, как видно на примере России и Украины. Успех Киева на поле боя в освобождении своих территорий должен стать примером для других стран, который поможет им в борьбе за свою свободу, написал Зеленский в своих социальных сетях. Он отметил, что такие страны должны объединяться с другими свободными нациями для того, чтобы противостоять врагу. Зеленский также назвал «успех украинской нации» «противоядием» в борьбе с Россией.
Ранее сообщалось, что швейцарский депутат Томас Эши выступил против онлайн-присутствия Зеленского на предстоящем заседании парламента страны. По словам Эши, таким образом президент Украины в очередной раз хочет вмешаться в нейтралитет чужого государства и нарушать его ради своей военной пропаганды.