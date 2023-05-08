Главы стран СНГ возложат цветы к могиле Неизвестного солдата с президентом РФ Владимиром Путиным

Песков отметил, что лидеры стран будут находиться с Путиным на трибуне, затем по планам они пройдут к могиле Неизвестного солдата для возложения цветов. Пресс-секретарь добавил, что главы государств позже проведут неформальный завтрак. Краткое интервью с Дмитрием Песковым размещено в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.