Главы стран СНГ возложат цветы к могиле Неизвестного солдата с президентом РФ Владимиром Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прибывшие в российскую столицу на парад Победы главы государств СНГ примут участие в возложении цветов к могиле Неизвестного солдата вместе с главой государства Владимиром Путиным.
Песков отметил, что лидеры стран будут находиться с Путиным на трибуне, затем по планам они пройдут к могиле Неизвестного солдата для возложения цветов. Пресс-секретарь добавил, что главы государств позже проведут неформальный завтрак. Краткое интервью с Дмитрием Песковым размещено в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Ранее постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя раскритиковал решение главы Украины Владимира Зеленского отменить празднование Дня Победы девятого мая. Дипломат отметил, что эта дата для многих является священной.