Марк Цукерберг продемонстрировал свои навыки в боевых искусствах

Глава корпорации Meta* и основатель Facebook* Марк Цукерберг выиграл две медали в ходе турнира по бразильскому джиу-джитсу.
Как сообщает издание «Правила Жизни» на своем сайте, 38-летний медиамагнат выступал за спортивную команду Guerrilla Jiu Jitsu и заработал золотую и серебряную медали. Успехи миллиардера оценил и его тренер Кхай Ву.
«Ни один матч не был легким, все было заработано честным трудом», - заявляет Ву.
Известно, что увлекаться спортом Цукерберг начал еще в начале пандемии COVID-19, когда половине населения земли пришлось искать новые хобби и увлечения.
Ранее стало известно, что Марк Цукерберг смог заработать за один день $12 млрд.
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