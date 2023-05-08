Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Марк Цукерберг продемонстрировал свои навыки в боевых искусствах

Спорт
Марк Цукерберг продемонстрировал свои навыки в боевых искусствах

Глава корпорации Meta* и основатель Facebook* Марк Цукерберг выиграл две медали в ходе турнира по бразильскому джиу-джитсу.

Как сообщает издание «Правила Жизни» на своем сайте, 38-летний медиамагнат выступал за спортивную команду Guerrilla Jiu Jitsu и заработал золотую и серебряную медали. Успехи миллиардера оценил и его тренер Кхай Ву.

«Ни один матч не был легким, все было заработано честным трудом», - заявляет Ву.

Известно, что увлекаться спортом Цукерберг начал еще в начале пандемии COVID-19, когда половине населения земли пришлось искать новые хобби и увлечения.

Ранее стало известно, что Марк Цукерберг смог заработать за один день $12 млрд.

*запрещены на территории РФ
Марк Цукерберг джиу-джитсу единоборства
Военкоры ФАН