Российский посол Анатолий Антонов назвал русофобами вандалов, которые нанесли ущерб часовне в Вашингтоне

Подобные разрушительные действия по отношению к религии можно назвать осквернением святыни и посягательством на святое со стороны вандалов и русофобов, заявил Антонов в своем видеообращении. Он отметил, что этот случай является не первым, когда люди, продвигающие антироссийские настроения, совершают подобные несанкционированные акты по отношению к русским святыням.