Российский посол Анатолий Антонов назвал русофобами вандалов, которые нанесли ущерб часовне в Вашингтоне

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал действия вандалов, которые испортили часовню и иконы в ней на территории русской части кладбища Рок-Крик в Вашингтоне.
Подобные разрушительные действия по отношению к религии можно назвать осквернением святыни и посягательством на святое со стороны вандалов и русофобов, заявил Антонов в своем видеообращении. Он отметил, что этот случай является не первым, когда люди, продвигающие антироссийские настроения, совершают подобные несанкционированные акты по отношению к русским святыням.
Ранее сообщалось, что 7 мая неизвестные злоумышленники взломали часовню на русской части кладбища Рок-Крик. После этого они разбили окна, намусорили внутри, разбросали предметы, принадлежавшие руководству часовни, а также испачкали краской икону святого Иоанна, написав на фреске буквы различных алфавитов.