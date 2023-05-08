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Бывший аналитик ЦРУ предсказывает побег Зеленского из Украины

Политика
Бывший аналитик ЦРУ предсказывает побег Зеленского из Украины

Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что после поражения ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский предпримет попытку уехать из страны. Об этом сообщает сайт агентства РИА Новости с ссылкой на его интервью.

Эксперт полагает, что Зеленский предположительно уедет на Кипр, а народ Украины останется в сильной опасности.

«Он хороший актер, играет роль защитника, который будет стоять со своей страной до самого конца», - считает Макговерн.

Контрнаступление Украины он считает маловероятным и заранее «провальным», а итог конфликта будет решен мирным путем.

Ранее военный эксперт Андрей Кошкин прокомментировал заявления немецкого журналиста об окончании СВО.
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