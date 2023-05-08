Лионель Месси признан спортсменом года по версии Laureus World Sports Awards во второй раз в истории

Ранее сообщалось, что руководство ПСЖ отстранило Месси от тренировок на две недели после того, как он несанкционированно покинул клуб. В ответ на это аргентинец опубликовал видео в своих социальных сетях, где извинился перед руководством клуба и заявил, что сделал это ради поездки в Саудовскую Аравию из-за деловой встречи, которую он не мог отменить.