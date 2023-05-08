Лионель Месси признан спортсменом года по версии Laureus World Sports Awards во второй раз в истории

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси выиграл одну из номинаций на церемонии Laureus World Sports Awards, которая проходила во Франции.
Сегодня, 8 мая, в Париже состоялась церемония награждения номинантов Laureus World Sports Awards. Месси и его одноклубник из ПСЖ Килиан Мбаппе были номинированы на премию «Спортсмен года». Однако победителем стал именно Месси. Аргентинец получил эту награду второй раз. На данный момент он является единственным футболистом в истории, которому удалось выиграть эту премию, тем более дважды, информирует Sports.ru.
Ранее сообщалось, что руководство ПСЖ отстранило Месси от тренировок на две недели после того, как он несанкционированно покинул клуб. В ответ на это аргентинец опубликовал видео в своих социальных сетях, где извинился перед руководством клуба и заявил, что сделал это ради поездки в Саудовскую Аравию из-за деловой встречи, которую он не мог отменить.