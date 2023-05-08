Китайская тяжелоатлетка Цзян Хуэйхуа выиграла три золотых медали на чемпионате Азии в Южной Корее

Трехкратная чемпионка мира по тяжелой атлетике из КНР Цзян Хуэйхуа выиграла три золотых медали на чемпионате Азии в Южной Корее. О спортивных достижениях 22-летней китаянки пишет портал CGTN.
Все три «золота» победительница летних юношеских Олимпийских игр 2014 года взяла в категории до 49 кг среди женщин. Равных китаянке не было в рывке с массой 94 кг, в толчке с массой 113 кг, а также Хуэйхуа победила по сумме - 207 кг.
Напомним, что соревнования проходят с 5 по 13 мая в южнокорейском городе Чинджу. Цзян Хуэйхуа стала не единственной китайской спортсменкой, отличившейся на чемпионате Азии. Второе место в общем зачете досталось Хоу Чжихуэй, которая выступала в той же категории, также еще два призовых места завоевали их соотечественницы в категории до 59 кг.