Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Китайская тяжелоатлетка Цзян Хуэйхуа выиграла три золотых медали на чемпионате Азии в Южной Корее

Спорт
Китайская тяжелоатлетка Цзян Хуэйхуа выиграла три золотых медали на чемпионате Азии в Южной Корее

Трехкратная чемпионка мира по тяжелой атлетике из КНР Цзян Хуэйхуа выиграла три золотых медали на чемпионате Азии в Южной Корее. О спортивных достижениях 22-летней китаянки пишет портал CGTN.

Все три «золота» победительница летних юношеских Олимпийских игр 2014 года взяла в категории до 49 кг среди женщин. Равных китаянке не было в рывке с массой 94 кг, в толчке с массой 113 кг, а также Хуэйхуа победила по сумме - 207 кг.

Напомним, что соревнования проходят с 5 по 13 мая в южнокорейском городе Чинджу. Цзян Хуэйхуа стала не единственной китайской спортсменкой, отличившейся на чемпионате Азии. Второе место в общем зачете досталось Хоу Чжихуэй, которая выступала в той же категории, также еще два призовых места завоевали их соотечественницы в категории до 59 кг.
китай тяжелая атлетика Цзян Хуэйхуа чемпионат азии южная корея золотые медали
Военкоры ФАН