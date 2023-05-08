Китайская тяжелоатлетка Цзян Хуэйхуа выиграла три золотых медали на чемпионате Азии в Южной Корее

Напомним, что соревнования проходят с 5 по 13 мая в южнокорейском городе Чинджу. Цзян Хуэйхуа стала не единственной китайской спортсменкой, отличившейся на чемпионате Азии. Второе место в общем зачете досталось Хоу Чжихуэй, которая выступала в той же категории, также еще два призовых места завоевали их соотечественницы в категории до 59 кг.