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Российские военнослужащие встретились и пообщались со школьниками из ЛНР

Общество
Российские военнослужащие встретились и пообщались со школьниками из ЛНР

Военнослужащие РФ посетили школьников из Луганской Народной Республики и пообщались с ними на актуальные темы.

Как сообщает сайт РЕН-ТВ, сами встречи прошли в городе Сватово в школе №1 и в селе Меловатка. Российские солдаты отвечали на вопросы, интересующие ребят, и рассказ о достижениях Родины.

Некоторые дети, в ходе общения, постеснялись выражаться на украинском, но их успокоил замполит военнослужащих, пояснив, что в России можно говорить на любом языке и ничего за это не будет.

Аккомпанементом для встречи стало выступление томской христианской группы «Огненный Вечер»

Ранее девочка из Татарстана пришла в школу с боевым пистолетом и газовым баллончиком.
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