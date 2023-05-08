Российские военнослужащие встретились и пообщались со школьниками из ЛНР

Военнослужащие РФ посетили школьников из Луганской Народной Республики и пообщались с ними на актуальные темы.
Как сообщает сайт РЕН-ТВ, сами встречи прошли в городе Сватово в школе №1 и в селе Меловатка. Российские солдаты отвечали на вопросы, интересующие ребят, и рассказ о достижениях Родины.
Некоторые дети, в ходе общения, постеснялись выражаться на украинском, но их успокоил замполит военнослужащих, пояснив, что в России можно говорить на любом языке и ничего за это не будет.
Аккомпанементом для встречи стало выступление томской христианской группы «Огненный Вечер»
Ранее девочка из Татарстана пришла в школу с боевым пистолетом и газовым баллончиком.