Около 20 снарядов выпущены по Донецку со стороны ВФУ

Сегодня, 8 мая, вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли Киевский район Донецка. Всего было выпущено 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Также от обстрела пострадали Никитовский район села Горловка и деревня Еленовка. Суммарно по ним было выпущено еще восемь снарядов, информирует Telegram-канал СЦКК. На данный момент информации о пострадавших нет.