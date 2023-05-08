Ученые из КНР соединили мозг обезьяны с компьютером без трепанации черепа примата

По словам исследователей, инвазивные датчики ЭЭГ (электроэнцефалографии) проходят через яремную вену, затем входят в сагиттальный синус (венозные соединения между пластинами твердой коры головного мозга) и таким образом достигают области мозга моторной коры обезьяны. Созданный интерфейс «мозг — компьютер» может преобразовывать сигналы ЭЭГ в инструкции для управления. Это может существенно облегчить жизнь пациентам с двигательной дисфункцией — после инсульта или обморожения они смогут взаимодействовать с внешними устройствами, резюмировали ученые.