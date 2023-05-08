Пригожин встретился с бойцами народного ополчения на базе ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посетил учебную базу «оркестра», где проходят подготовку бойцы народного ополчения из Белгородской и Курской областей. Видео опубликовала пресс-служба предпринимателя в Telegram-канале.
Добровольцы рассказали Пригожину о своих проблемах. Один из них отметил, что в Белгороде много мужчин, готовых пойти на передовую, однако им не дают этого сделать. Ополченцы попросили предпринимателя посодействовать в борьбе с бюрократами.
«У власти должно быть доверие к народу... Самое главное, что у украинцев сейчас какая тактика? Все рассуждают в Москве, Кремле, на Рублевке (там все хорошо) так — они (украинцы. — Прим. ФАН) не пойдут. Как они не пойдут? Это раз. А во-вторых — мы-то пошли. Чем они отличаются от нас?» — обратился основатель «оркестра» к добровольцам.
Участники встречи поблагодарили предпринимателя, что существует такая компания, как ЧВК «Вагнер», дающая им возможность получить обучение. Они также высоко оценили профессионализм инструкторов «оркестра».