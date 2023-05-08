17 человек отравились в общепите в Башкирии

В Башкирии, в городе Мелеуз шаурмой отравилось 17 человек. Среди пострадавших девять детей.
Как сообщает сайт РЕН-ТВ, в инфекционное отделение Мелеузовской центральной районной больницы за помощью обратилось 17 человек. У всех них было диагностировано пищевое отравление. Пострадавших госпитализировали.
По поступившей информации, все больные покупали шаурму в одном и том же месте, в недавно открывшейся точке продажи. В заведение, сразу же после жалоб больных, приехали представители Роспотребнадзора и приостановили деятельность точки.
Устанавливаются все события произошедшего. СК возбудил дело по 238 статье УК РФ (Производство продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
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