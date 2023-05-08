Госдеп США раскритиковал слова главы ГУР Кирилла Буданова о победе Киева и убийствах россиян

Заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель прокомментировал высказывание руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова об убийстве граждан России до полной победы Украины.
Вашингтон уже неоднократно высказывал свое мнение касательно убийств российских граждан. США не одобряли и не будут одобрять эти жесты со стороны Украины ни на территории России, ни в какой-либо другой точке мира, заявил Патель во время брифинга с журналистами в Белом доме.
Ранее сообщалось, что Буданов заявил о причастности киевского режима к убийству граждан России. По словам главы ГУР, Украины убивала и продолжит убивать российских граждан по всему миру до тех пор, пока победа Киева не станет окончательной. Такой ответ он дал на вопрос о том, кто стоит за убийством журналистки Дарьи Дугиной.