Госдеп США раскритиковал слова главы ГУР Кирилла Буданова о победе Киева и убийствах россиян

Ранее сообщалось, что Буданов заявил о причастности киевского режима к убийству граждан России. По словам главы ГУР, Украины убивала и продолжит убивать российских граждан по всему миру до тех пор, пока победа Киева не станет окончательной. Такой ответ он дал на вопрос о том, кто стоит за убийством журналистки Дарьи Дугиной.