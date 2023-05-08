«Угнанный» Mitsubishi с двумя детьми в Москве найден

Сообщается, что водитель самостоятельно обнаружил свое транспортное средство. Ранее распространившаяся информация в СМИ об угоне оказалась ложной. Об этом пишет Mash.
Владелец автомобиля забыл место, где припарковал свой автомобиль и обратился в правоохранительные органы. Во время поисков транспортного средства «потерпевший» вспомнил, где оно находится и успешно отыскал его.
Ранее сообщалось, что в полицию поступило обращение об угоне автомобиля Mitsubishi на улице Рассказовка в Новой Москве. Стражи порядка приступили к поискам машины. В салоне транспортного средства находились двое несовершеннолетних пассажиров.