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«Угнанный» Mitsubishi с двумя детьми в Москве найден

Происшествия
«Угнанный» Mitsubishi с двумя детьми в Москве найден

Сообщается, что водитель самостоятельно обнаружил свое транспортное средство. Ранее распространившаяся информация в СМИ об угоне оказалась ложной. Об этом пишет Mash.

Владелец автомобиля забыл место, где припарковал свой автомобиль и обратился в правоохранительные органы. Во время поисков транспортного средства «потерпевший» вспомнил, где оно находится и успешно отыскал его.

Ранее сообщалось, что в полицию поступило обращение об угоне автомобиля Mitsubishi на улице Рассказовка в Новой Москве. Стражи порядка приступили к поискам машины. В салоне транспортного средства находились двое несовершеннолетних пассажиров.
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